Пострадавшие в результате инцидента в школе в Улан-Удэ получат по 400 тысяч рублей

Короткая ссылка
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов на пленарном совещании правительства региона заявил о том, что пострадавшие в результате нападения на учеников школы в Улан-Удэ получат единовременные выплаты в размере 400 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подписываем распоряжение о выделении единовременной выплаты пострадавшим по 400 тысяч рублей. Данная сумма аналогична средствам компенсации, которые выплачиваются пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера, в зависимости от уровня нанесенного ущерба, в первую очередь здоровью», — сообщил Цыденов.

Ранее стало известно, что по факту произошедшего в Бурятии было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105, ст. 293 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое в отношении малолетних; халатность).

19 января сообщалось, что в результате нападения девятиклассника на учеников школы №5 в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ пострадали семь человек.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru