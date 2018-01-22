Пострадавшие в результате инцидента в школе в Улан-Удэ получат по 400 тысяч рублей

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов на пленарном совещании правительства региона заявил о том, что пострадавшие в результате нападения на учеников школы в Улан-Удэ получат единовременные выплаты в размере 400 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подписываем распоряжение о выделении единовременной выплаты пострадавшим по 400 тысяч рублей. Данная сумма аналогична средствам компенсации, которые выплачиваются пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера, в зависимости от уровня нанесенного ущерба, в первую очередь здоровью», — сообщил Цыденов.

Ранее стало известно, что по факту произошедшего в Бурятии было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105, ст. 293 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое в отношении малолетних; халатность).

19 января сообщалось, что в результате нападения девятиклассника на учеников школы №5 в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ пострадали семь человек.