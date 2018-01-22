Суд продлил срок задержания подозреваемого в нападении на детей в школе в Улан-Удэ

Октябрьский районный суд города Улан-Удэ продлил срок задержания подростка, подозреваемого в совершении нападения на учеников школы №5 в посёлке Сосновый Бор в столице Бурятии на 72 часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В воскресенье (21 января. — RT) поступило ходатайство следователей, и суд на 72 часа продлил срок задержания подростка. Он по-прежнему находится в больнице», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что по факту произошедшего в Бурятии было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105, ст. 293 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое в отношении малолетних; халатность).

19 января сообщалось, что в результате нападения в школе №5 в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ пострадали семь человек.