Директор школы в Улан-Удэ рассказал, кто будет охранять учреждение после нападения

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Директор школы №5 в столице Бурятии Сергей Разуваев рассказал о том, кто будет охранять образовательное учреждение после нападения, в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока, как мне пояснили, пока не заключены договоры с ЧОП, будет военная полиция. В будущем будут (охранять) чоповцы, поставят рамку (металлоискатель)», — заявил он.

Утром 19 января в школе в Улан-Удэ девятиклассник совершил нападение на учеников.

22 января школа возобновила работу после временной приостановки деятельности.

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