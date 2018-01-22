Директор школы в Улан-Удэ рассказал, кто будет охранять учреждение после нападения
Директор школы №5 в столице Бурятии Сергей Разуваев рассказал о том, кто будет охранять образовательное учреждение после нападения, в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщает РИА Новости.
«Пока, как мне пояснили, пока не заключены договоры с ЧОП, будет военная полиция. В будущем будут (охранять) чоповцы, поставят рамку (металлоискатель)», — заявил он.
Утром 19 января в школе в Улан-Удэ девятиклассник совершил нападение на учеников.
22 января школа возобновила работу после временной приостановки деятельности.
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