Врач рассказал о состоянии напавшего на школьников в Бурятии подростка

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Подросток, напавший на учащихся школы в Улан-Удэ, находится в сознании, он больше не предпринимал попыток суицида. Об этом сообщил главврач Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Эрдэм Раднаев.

«Сейчас не предпринимает (попыток самоубийства. — RT), он находится под охраной, и ему оказывается медпомощь. У него было проникающее ранение грудной клетки. Состояние оцениваем как средней степени тяжести», — цитирует его РИА Новости.

По словам Раднаева, подросток находится в сознании, он встаёт с кровати и ходит.

В свою очередь, руководитель отделения нейрохирургии детского возраста СЗФМИЦ им. Алмазова Вильям Хачатрян сообщил, что у подозреваемого дренируется плевральная полость.

Ранее в Минздраве Бурятии рассказали о состоянии напавшего на школьников подростка.

Утром 19 января в школе в Улан-Удэ ученик девятого класса совершил нападение, в результате чего пострадали семь человек.

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Общество Происшествия
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