Врач рассказал о состоянии напавшего на школьников в Бурятии подростка
«Сейчас не предпринимает (попыток самоубийства. — RT), он находится под охраной, и ему оказывается медпомощь. У него было проникающее ранение грудной клетки. Состояние оцениваем как средней степени тяжести», — цитирует его РИА Новости.
По словам Раднаева, подросток находится в сознании, он встаёт с кровати и ходит.
В свою очередь, руководитель отделения нейрохирургии детского возраста СЗФМИЦ им. Алмазова Вильям Хачатрян сообщил, что у подозреваемого дренируется плевральная полость.
Ранее в Минздраве Бурятии рассказали о состоянии напавшего на школьников подростка.
Утром 19 января в школе в Улан-Удэ ученик девятого класса совершил нападение, в результате чего пострадали семь человек.