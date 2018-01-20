В Минздраве Бурятии рассказали о состоянии напавшего на школьников подростка

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Подросток, напавший на учащихся школы в Улан-Удэ, находится в сознании, однако его состояние оценивается как тяжёлое, сообщил министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

«Находится в тяжёлом состоянии. Провели операцию, у него положительная динамика. Он в сознании и разговаривает», — цитирует министра РИА Новости.

При этом Самбуев рассказал, что подросток пробудет в больнице не менее 10 дней.

Состояние учителя и остальных пострадавших улучшается, однако две девочки находятся в тяжёлом состоянии, отметил он.

Ранее врачи из Санкт-Петербурга прибыли в Улан-Удэ для оказания помощи детям, пострадавшим при инциденте в школе.

Утром 19 января в школе в Улан-Удэ учеником девятого класса было совершено нападение, в результате чего пострадали семь человек.

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