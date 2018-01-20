В Минздраве Бурятии рассказали о состоянии напавшего на школьников подростка
«Находится в тяжёлом состоянии. Провели операцию, у него положительная динамика. Он в сознании и разговаривает», — цитирует министра РИА Новости.
При этом Самбуев рассказал, что подросток пробудет в больнице не менее 10 дней.
Состояние учителя и остальных пострадавших улучшается, однако две девочки находятся в тяжёлом состоянии, отметил он.
Ранее врачи из Санкт-Петербурга прибыли в Улан-Удэ для оказания помощи детям, пострадавшим при инциденте в школе.
Утром 19 января в школе в Улан-Удэ учеником девятого класса было совершено нападение, в результате чего пострадали семь человек.