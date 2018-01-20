Врачи из Петербурга прибыли в Улан-Удэ, чтобы помочь пострадавшим в школе детям

Врачи из Санкт-Петербурга прибыли в Улан-Удэ для оказания помощи детям, пострадавшим в школе при ЧП. Об этом сообщил главврач Центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин.

«Специалистов из Петербурга встретили. Они приступают к оказанию помощи наиболее тяжёлым пациентам», — цитирует его РИА Новости.

Тимкин заявил, что двое детей находятся в тяжёлом состоянии и один — в крайне тяжёлом.

Ранее в правительстве Республики Бурятия заявили об усилении мер безопасности после нападения в школе в Улан-Удэ.

Утром 19 января в школе в Улан-Удэ учеником девятого класса было совершено нападение, в результате чего пострадали семь человек.