Врачи из Петербурга прибыли в Улан-Удэ, чтобы помочь пострадавшим в школе детям

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Врачи из Санкт-Петербурга прибыли в Улан-Удэ для оказания помощи детям, пострадавшим в школе при ЧП. Об этом сообщил главврач Центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин.

«Специалистов из Петербурга встретили. Они приступают к оказанию помощи наиболее тяжёлым пациентам», — цитирует его РИА Новости.

Тимкин заявил, что двое детей находятся в тяжёлом состоянии и один — в крайне тяжёлом. 

Ранее в правительстве Республики Бурятия заявили об усилении мер безопасности после нападения в школе в Улан-Удэ.

Утром 19 января в школе в Улан-Удэ учеником девятого класса было совершено нападение, в результате чего пострадали семь человек.

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