В РПЦ прокомментировали нападение в школе в Бурятии

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в разговоре с RT рассказал о важности семейных ценностей в борьбе с подростковой преступностью.

«Воспитание начинается и продолжается прежде всего в семье. И необходимо, чтобы дети получали представление о неприкосновенности человеческой жизни, об уважении к достоинству других людей именно дома. И семье должна быть возвращена та роль в обществе, которая позволит ей выполнить эту функцию. Необходима поддержка семейных ценностей во всех возможных форматах. Прежде всего в публичном пространстве», — сказал он.

По словам Кипшидзе, именно «в кризисе семьи лежит причина того, что происходит с современными подростками».

«И пока все эти моменты не будут радикальным образом пересмотрены, останутся риски, что маленькие дети совершенно неожиданно будут оказываться способны к леденящим душу преступлениям», — заявил он.

Кипшидзе также отметил, что вместе с семейными ценностями для детей важно и религиозное воспитание, но у многих родителей нет времени, а иногда и желания общаться с детьми и воспитывать их.

Ранее в правительстве Республики Бурятия заявили об усилении мер безопасности после нападения в школе в Улан-Удэ.

Утром 19 января ученик 9-го класса совершил нападение в школе в Бурятии, в результате чего пострадали семь человек.