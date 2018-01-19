Во всех школах Бурятии усилены меры безопасности после нападения в Улан-Удэ

Во всех школах Бурятии после нападения на общеобразовательное учреждение в Улан-Удэ усилены меры безопасности. Об этом заявили в правительстве республики.

«Помимо школ, меры по усилению пропускного режима принимаются также во всех детских садах, учреждениях дополнительного образования, организациях среднего профессионального образования и высших учебных заведениях», — приводит «Газета.Ru» сообщение.

Отмечается, что в настоящее время проводится инструктаж сотрудников охраны и педагогов.

По словам зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского, по факту нападения на школу задержан один подозреваемый, который даёт показания.

Ранее ученик 9-го класса совершил нападение на школу в Улан-Удэ, в результате чего пострадали семь человек.