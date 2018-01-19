В Минкомсвязи рассказали о блокировке призывающих к резне в школах групп в соцсетях

Минкомсвязи и Роскомнадзор при участии органов образования изучат и при необходимости заблокируют группы в соцсетях, которые могут призывать к нападению на школы. В настоящее время таких сообществ выявлено немного. Об этом RT рассказал заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

«Такие группы попадают под три пункта, по которым блокировка может быть произведена без решения суда. Призывы к массовой резне — это признаки терроризма, призывы к деструктивному поведению — это экстремизм, а вовлечение в совершение преступления несовершеннолетних, которые в итоге могут лишиться жизни, — это призыв к суициду», — сказал он.

По его словам, в настоящее время ведомство изучает «такие группы».

«Но можно говорить о том, что их количество крайне ограничено — это не массовое явление», — добавил Волин.

Он также отметил, что в социальных сетях не будут блокироваться все без исключения группы, посвящённые массовому убийству в американской школе «Колумбайн».

«Мы не собираемся зачищать любое упоминание, потому что боремся с призывами, а не с информацией. Мы не считаем, что если человек прочёл, что кто-то кого-то зарезал, то он обязательно берёт нож и идёт совершать преступление», — пояснил он.

Утром 19 января ученик 9-го класса совершил нападение на школу в Улан-Удэ, в результате чего пострадали семь человек.

16 января стало известно, что Генпрокуратуру просят признать экстремистскими материалы о массовом убийстве в «Колумбайне».