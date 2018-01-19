Песков рассказал о добре и зле в интернете

В Кремле воздерживаются от «субстантивных комментариев» относительно нападения в школе в Бурятии, однако считают, что свобода интернета может нести как добро, так и зло. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я бы воздержался от каких-либо субстантивных комментариев на этот счёт, опять же, сославшись на то, что предстоят следственные действия и до того, как будут сделаны выводы, было бы неправильно о чём-то говорить», — сказал Песков.

При этом он отметил, что интернет имеет как позитивные, так и негативные стороны.

«Хочу напомнить вам слова нашего президента о том, что интернет — это абсолютно свободное пространство, и свобода интернета, безусловно, должна быть сохранена, интернет несёт очень много добра. Но нельзя закрывать глаза на то, что интернет несёт и зло, которое иногда в нашей жизни проявляется столь уродливым и трагическим образом», — добавил он.

Ранее в Минкомсвязи заявили о блокировке ряда групп в соцсетях, которые могут призывать к нападению на школы.

Утром 19 января в школе в Улан-Удэ учеником девятого класса было совершено нападение, в результате чего пострадали семь человек.

15 января в пермской школе произошло нападение с применением ножей — пострадали 15 человек.

Позднее в Ассоциации родительских комитетов выступили за ужесточение контроля за социальными сетями.