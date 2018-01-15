В Ассоциации родкомитетов призвали ужесточить контроль за соцсетями после ЧП в Перми

Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова прокомментировала RT драку между двумя учениками с применением холодного оружия в пермской школе.

«К сожалению, наши дети подвержены влиянию насилия и жестокости в соцсетях и в интернете в целом. Родители не могут оградить детей самостоятельно. Это информационное пространство никем не контролируется, дети плохо отличают реальность от виртуального мира. Москва, Ивантеевка, амурская школа — последние громкие случаи. Есть предложение ограничить информационное пространство для детей в интернете. Мы собираемся выступить с инициативой — ввести информационный контроль, чтобы провайдеры несли серьёзную финансовую ответственность, если они размещают опасную для детей информацию. Чтобы были такие штрафы, чтобы заранее вычищали контент. Сейчас будем обращаться в Министерство образования, и к президенту, и в Госдуму», — отметила Леткова.

Ранее в МВД России рассказали, что один из учеников, который начал драку, состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

На странице одного из нападавших в социальной сети «ВКонтакте» было размещено много видеозаписей, посвящённых крупнейшему школьному теракту «Колумбайн» в американском Колорадо.

По данным СК, 15 января в пермской школе между двумя учениками произошла драка с применением ножей. Конфликт пытались предотвратить педагоги и учащиеся.

RT ведёт текстовую трансляцию.