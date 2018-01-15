Зачинщик драки в пермской школе размещал в соцсети видео, посвящённые школьному теракту в Колорадо

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На странице в социальной сети «ВКонтакте» одного из нападавших размещено много видеозаписей, посвящённых крупнейшему школьному теракту «Колумбайн» в американском Колорадо.

Отмечается, что среди них есть видеоролики, снятые учениками Эриком Харрисом и Диланом Клиболдом перед нападением.

Харрис и Клиболд в 1999 году устроили бойню в школе в Колорадо. Тогда погибли 13 человек, ранения получили 37. 

Ранее стало известно, что в результате драки с применением холодного оружия в пермской школе пострадали 11 детей и преподаватель.

5 сентября девятиклассник устроил стрельбу в ивантеевской школе №1. Судя по странице в соцсети, на подростка также сильное впечатление произвёл поступок Харриса и Клиболда.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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