Зачинщик драки в пермской школе размещал в соцсети видео, посвящённые школьному теракту в Колорадо
На странице в социальной сети «ВКонтакте» одного из нападавших размещено много видеозаписей, посвящённых крупнейшему школьному теракту «Колумбайн» в американском Колорадо.
Отмечается, что среди них есть видеоролики, снятые учениками Эриком Харрисом и Диланом Клиболдом перед нападением.
Харрис и Клиболд в 1999 году устроили бойню в школе в Колорадо. Тогда погибли 13 человек, ранения получили 37.
Ранее стало известно, что в результате драки с применением холодного оружия в пермской школе пострадали 11 детей и преподаватель.
5 сентября девятиклассник устроил стрельбу в ивантеевской школе №1. Судя по странице в соцсети, на подростка также сильное впечатление произвёл поступок Харриса и Клиболда.
RT ведёт текстовую трансляцию.
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