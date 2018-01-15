Глава Перми поручил усилить меры безопасности во всех школах города

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Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил усилить меры безопасности во всех школах города после драки с применением холодного оружия в школе №127.

«Глава Перми Дмитрий Самойлов на месте координирует работу всех служб. Он поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой усилить меры безопасности во всех школах Перми», — приводит ТАСС сообщение администрации.

Ранее в МВД заявили, что в результате драки в пермской школе пострадали 11 детей и преподаватель. Также стало известно, что зачинщик драки состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

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