Глава Перми поручил усилить меры безопасности во всех школах города

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил усилить меры безопасности во всех школах города после драки с применением холодного оружия в школе №127.

«Глава Перми Дмитрий Самойлов на месте координирует работу всех служб. Он поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой усилить меры безопасности во всех школах Перми», — приводит ТАСС сообщение администрации.

Ранее в МВД заявили, что в результате драки в пермской школе пострадали 11 детей и преподаватель. Также стало известно, что зачинщик драки состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.