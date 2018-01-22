Школа в Бурятии возобновила работу после нападения подростка на учеников
Отмечается, что в понедельник, 22 января, школа возобновила работу после произошедшего ранее инцидента.
«Мы изолировали участок, где находится класс (где произошло нападение), он у нас в конце коридора», — рассказал директор школы Сергей Разуваев.
Ранее мэр Улан-Удэ Александр Голков сообщил, что школа №5, где произошло ЧП, заработает 22 января.
Утром 19 января в школе в Улан-Удэ девятиклассник совершил нападение на учеников, в результате чего пострадали семь человек.