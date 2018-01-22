Школа в Бурятии возобновила работу после нападения подростка на учеников

Школа №5 в посёлке Сосновый Бор в столице Бурятии возобновила работу после того, как девятиклассник напал на учеников образовательного учреждения. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в понедельник, 22 января, школа возобновила работу после произошедшего ранее инцидента.

«Мы изолировали участок, где находится класс (где произошло нападение), он у нас в конце коридора», — рассказал директор школы Сергей Разуваев.

Ранее мэр Улан-Удэ Александр Голков сообщил, что школа №5, где произошло ЧП, заработает 22 января.

Утром 19 января в школе в Улан-Удэ девятиклассник совершил нападение на учеников, в результате чего пострадали семь человек.