Песков: руководство страны проинформировано о последних инцидентах в российских школах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство страны получает информацию о нападениях на учащихся школ в Улан-Удэ и Перми и других подобных происшествиях.

«Безусловно, руководство страны получает информацию о подобных происшествиях», — заявил Песков. Утром 19 января ученик 9-го класса совершил нападение в школе в Улан-Удэ. Пострадали шестеро детей и учитель. 15 января в пермской школе произошла драка между подростками, в ходе которой они применили холодное оружие. В результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов.