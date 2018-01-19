Песков: руководство страны проинформировано о последних инцидентах в российских школах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство страны получает информацию о нападениях на учащихся школ в Улан-Удэ и Перми и других подобных происшествиях.

«Безусловно, руководство страны получает информацию о подобных происшествиях», — заявил Песков.

Утром 19 января ученик 9-го класса совершил нападение в школе в Улан-Удэ. Пострадали шестеро детей и учитель.

15 января в пермской школе произошла драка между подростками, в ходе которой они применили холодное оружие. В результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов.

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