Песков: руководство страны проинформировано о последних инцидентах в российских школах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство страны получает информацию о нападениях на учащихся школ в Улан-Удэ и Перми и других подобных происшествиях.
«Безусловно, руководство страны получает информацию о подобных происшествиях», — заявил Песков.
Утром 19 января ученик 9-го класса совершил нападение в школе в Улан-Удэ. Пострадали шестеро детей и учитель.
15 января в пермской школе произошла драка между подростками, в ходе которой они применили холодное оружие. В результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов.
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