Школа в Улан-Удэ после ЧП заработает 22 января
Мэр Улан-Удэ Александр Голков сообщил, что школа №5 в посёлке Сосновый Бор, где произошло ЧП, заработает в понедельник, 22 января, передаёт пресс-служба городской администрации.
«Сейчас школа №5 закрыта, за выходные помещения будут приведены в порядок, планируется, что в понедельник, 22 января, учебный процесс будет возобновлен», — сказал Голков.
Он отметил, что со следующей недели в школах Улан-Удэ начнутся родительские собрания и анкетирования среди подростков для предотвращения подобных случаев.
Ранее сообщалось, что во всех школах Бурятии усилены меры безопасности после нападения в Улан-Удэ.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему: