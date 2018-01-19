Школа в Улан-Удэ после ЧП заработает 22 января

Мэр Улан-Удэ Александр Голков сообщил, что школа №5 в посёлке Сосновый Бор, где произошло ЧП, заработает в понедельник, 22 января, передаёт пресс-служба городской администрации.

«Сейчас школа №5 закрыта, за выходные помещения будут приведены в порядок, планируется, что в понедельник, 22 января, учебный процесс будет возобновлен», — сказал Голков.

Он отметил, что со следующей недели в школах Улан-Удэ начнутся родительские собрания и анкетирования среди подростков для предотвращения подобных случаев.

Ранее сообщалось, что во всех школах Бурятии усилены меры безопасности после нападения в Улан-Удэ.