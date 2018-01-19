Дело о нападении на школу в Бурятии передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело о нападении на учеников школы в Бурятии будет расследовать Главное следственное управление Следственного комитета России, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«По поручению председателя СК России уголовное дело о происшествии в одной из школ Бурятии передано в Главное следственное управление. Опытные следователи и криминалисты центрального аппарата выехали к месту событий», — говорится в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе.

По словам Петренко, уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105, ст.293 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое в отношении малолетних; халатность).

Ранее сообщалось, что в результате нападения на школу №5 в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ пострадали семь человек. Нападавший, действовавший в одиночку, задержан и находится в больнице.