Врачи рассказали о состоянии пострадавшей во время нападения в школе в Бурятии девочки
Отмечается, что состояние ребёнка оценивается врачами как крайне тяжёлое.
«По данным Минздрава Бурятии, на 08:00 часов утра сегодня (21 января. — RT) состояние девочки, доставленной с ЧП в Сосновом Бору, находившейся в коме в отделении детской анестезиологии и реанимации БСМП, остаётся крайне тяжелым», — говорится в тексте сообщения.
Утром 19 января в школе в Улан-Удэ учеником девятого класса было совершено нападение, в результате которого пострадали семь человек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство страны получает информацию о нападениях на учащихся школ в Улан-Удэ и Перми и других подобных происшествиях.