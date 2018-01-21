Врачи рассказали о состоянии пострадавшей во время нападения в школе в Бурятии девочки

Пресс-секретарь республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова в своём Facebook сообщила о состоянии девочки, пострадавшей во время нападения на учащихся школы в Бурятии.

Отмечается, что состояние ребёнка оценивается врачами как крайне тяжёлое.

«По данным Минздрава Бурятии, на 08:00 часов утра сегодня (21 января. — RT) состояние девочки, доставленной с ЧП в Сосновом Бору, находившейся в коме в отделении детской анестезиологии и реанимации БСМП, остаётся крайне тяжелым», — говорится в тексте сообщения.

Утром 19 января в школе в Улан-Удэ учеником девятого класса было совершено нападение, в результате которого пострадали семь человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство страны получает информацию о нападениях на учащихся школ в Улан-Удэ и Перми и других подобных происшествиях.