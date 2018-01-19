Ученик школы в Бурятии рассказал о том, как проходила эвакуация

Ученик 10-го класса школы в Бурятии, где подросток напал с топором на учительницу и школьников, рассказал о том, как проходила эвакуация.

«То, что (правоохранительные. — RT) органы долго ехали, — это просто клевета. Первыми на место происшествия приехали пожарные, практически сразу после них прибыла военная полиция и солдаты в бронежилетах, потом приехали около трёх карет скорой помощи», — сказал ученик в разговоре с RT.

Ранее сообщалось, что во всех школах Бурятии после нападения усилены меры безопасности.