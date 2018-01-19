Ученик школы в Бурятии рассказал о том, как проходила эвакуация

Короткая ссылка
Ученик 10-го класса школы в Бурятии, где подросток напал с топором на учительницу и школьников, рассказал о том, как проходила эвакуация.

«То, что (правоохранительные. — RT) органы долго ехали, — это просто клевета. Первыми на место происшествия приехали пожарные, практически сразу после них прибыла военная полиция и солдаты в бронежилетах, потом приехали около трёх карет скорой помощи», — сказал ученик в разговоре с RT.

Ранее сообщалось, что во всех школах Бурятии после нападения усилены меры безопасности.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Шипилов Е.С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru