Власти Перми выплатят 2,8 млн рублей пострадавшим при нападении в школе

Для материальной помощи пострадавшим при нападении подростков на учеников школы в Перми выделено 2,8 млн рублей. Об этом сообщает краевое правительство.

«Учитель Наталия Шагулина и ученик, который направлен на лечение глаза в Москву, получат по 500 тыс. рублей. Ещё 400 тыс. будут направлены семье мальчика, находящегося в реанимации. Семьям ещё семи школьников будет выделено по 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также за счёт краевого бюджета все ученики 4-го класса «Б» и дети учительницы в целях психологической поддержки на мартовские праздники поедут в крымский «Артек».

Ранее СК возбудил ещё одно дело по факту ЧП в пермской школе.

15 января в пермской школе произошло нападение с применением холодного оружия. В результате инцидента пострадали 15 человек. Учебное заведение было закрыто на два дня.