СК возбудил ещё одно дело после ЧП в пермской школе

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Следователи возбудили ещё одно уголовное дело по факту драки с применением ножей в школе в Перми. Об этом заявил старший помощник прокурора Мотовилихинского района Перми Алексей Пономарёв.

«Дело возбуждено по ст. 293 УК России «Халатность», — приводит ТАСС его слова.

Ранее директор школы в Перми Татьяна Цейтлина рассказала телеканалу «360» о первом учебном дне после драки между подростками с применением ножей.

15 января в пермской школе произошло нападение с применением холодного оружия. В результате инцидента пострадали 15 человек. Учебное заведение было закрыто на два дня.

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