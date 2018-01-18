СК возбудил ещё одно дело после ЧП в пермской школе

Следователи возбудили ещё одно уголовное дело по факту драки с применением ножей в школе в Перми. Об этом заявил старший помощник прокурора Мотовилихинского района Перми Алексей Пономарёв.

«Дело возбуждено по ст. 293 УК России «Халатность», — приводит ТАСС его слова. Ранее директор школы в Перми Татьяна Цейтлина рассказала телеканалу «360» о первом учебном дне после драки между подростками с применением ножей. 15 января в пермской школе произошло нападение с применением холодного оружия. В результате инцидента пострадали 15 человек. Учебное заведение было закрыто на два дня.