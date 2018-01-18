Директор школы в Перми рассказала о первом учебном дне после ЧП

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Директор школы в Перми Татьяна Цейтлина рассказала о первом учебном дне после драки между подростками с применением ножей.

«Всё в школе нормально. Мы начали учебный процесс. Дети (пострадавшие. — RT) продолжают лечение, учительница тоже. Спасибо за внимание! Дети окружены заботой педагогов и психологов разных уровней, так что справляемся … . Мы усилили меры безопасности, поставили ещё одну фирму», — цитирует телеканал «360» Цейтлину.

18 января закрытая из-за драки с поножовщиной пермская школа возобновила работу. Также стало известно, что после инцидента, в результате которого пострадали 15 человек, руководство учебного заведения сменило охранное предприятие.

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