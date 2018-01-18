В пермской школе после инцидента с дракой сменилось охранное предприятие
«Учебный процесс начался во всех классах 127-й школы в щадящем режиме. Но, тем не менее, усилены меры безопасности — поменяли фирму — сейчас это охранное предприятие «Цербер» — (выбрано) по желанию родителей», — цитирует Калинчикова РИА Новости.
По словам представителя «Цербер», «сегодня утром мы выставили в школе один пункт физической охраны».
Охраной школы до инцидента занимался ЧОП «Аякс-безопасность».
Ранее сообщалось, что закрытая из-за драки на ножах пермская школа возобновила работу.
15 января в пермской школе между подростками произошла драка с применением ножей. В результате инцидента пострадали 15 человек. Учебное заведение было решено закрыть на два дня.