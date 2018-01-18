Закрытая из-за драки на ножах пермская школа возобновила работу

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Пермская школа №127 возобновила свою работу после драки с применением ножей, в результате которой пострадали 15 человек.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что занятия в учебном заведении начались в 08:00 по местному времени (06:00 мск). При входе в школу работают представители ЧОП, детей встречают педагоги. 

15 января в пермской школе между учениками произошла драка с применением ножей. В результате инцидента пострадали 15 человек. Учебное заведение было решено закрыть на два дня.

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Общество Происшествия
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