Закрытая из-за драки на ножах пермская школа возобновила работу

Пермская школа №127 возобновила свою работу после драки с применением ножей, в результате которой пострадали 15 человек.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что занятия в учебном заведении начались в 08:00 по местному времени (06:00 мск). При входе в школу работают представители ЧОП, детей встречают педагоги.

15 января в пермской школе между учениками произошла драка с применением ножей. В результате инцидента пострадали 15 человек. Учебное заведение было решено закрыть на два дня.