Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в пермской школе детей

Главный врач Краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов рассказал RT о состоянии детей, пострадавших в результате инцидента с применением ножей в школе в Перми.

«Состояние детишек стабильное, без ухудшения. Ребёнок с ранением глаза: сегодня проведена телемедицинская консультация с клиникой Гельмгольца Москвы. Они нашу первичную тактику одобрили. Сегодня по договорённости с ними мы его переводим в Москву для выполнения следующего этапа реконструктивной операции. Надеемся, что удастся зрение восстановить», — отметил Антонов.

По его словам, в настоящее время на лечении в больнице находятся восемь детей.

«Состояние у кого-то средней тяжести, у кого-то — ближе к удовлетворительному. Но оно стабильное, без ухудшения», — заключил он.

Ранее врачи рассказали о состоянии здоровья учительницы, которая пострадала в результате ЧП в пермской школе.

15 января в школе в Перми между учениками произошла драка с применением холодного оружия, в результате чего, по последним данным, пострадали 15 человек.