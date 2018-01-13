Минтруд подготовил законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

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Министерство труда России подготовило проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Внести в статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»… изменение, изложив часть первую в следующей редакции: «Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме 11 163 рубля в месяц», — говорится в тексте законопроекта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с 1 мая 2018 года МРОТ приравняют к прожиточному минимуму.

Сенатор Валерий Рязанский в разговоре с НСН прокомментировал повышение МРОТ до прожиточного минимума.

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