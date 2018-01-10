В Совфеде прокомментировали заявление Путина о сроках повышения МРОТ до прожиточного минимума

Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет приравнен к прожиточному минимуму с 1 мая 2018 года.

«Очень приятная новость. Это закон прямого действия — значит, во всей стране ниже МРОТ за полную рабочую смену платить никому не имеют права. Конечно, надо будет перевести указание президента в закон. Думаю, Госдума и Совет Федерации справятся с этим достаточно легко. Далее должны быть синхронизированы действия бюджетов всех уровней, предстоит громадная работа всем уровням власти», — отметил он.

Сенатор подчеркнул, что принятие данного решения стало возможным благодаря росту российской экономики.

«Хочу напомнить, что начиная с 2000-го мы каждый год принимали федеральный закон постепенного приближения к прожиточному минимуму. Сначала в это вмешивались обстоятельства формального характера, когда на МРОТ было нанизано всё: штрафы ГАИ, по судебным искам, пособия. Поэтому когда в бюджете мы вдруг находили, условно, возможность повысить стипендию студентам, то наталкивались на следующую проблему: надо было поднимать стипендию исходя из кратности отношения к МРОТ. Поэтому решать проблему было трудно, мы были вынуждены всё время учитывать это, чтобы не подорвать бюджетные возможности регионов. Сейчас в стране экономика даёт нам возможность сравнять эти показатели. Считаю это заслуженной победой нашей экономики, нашего президента», — заключил Рязанский.

В конце декабря 2017 года Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума начиная с 1 января 2019 года.

10 января 2018 года президент сообщил, что МРОТ приравняют к прожиточному минимуму уже с 1 мая текущего года.