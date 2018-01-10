Минтруд подготовит законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума будет подготовлен в ближайшее время. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.

«Законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения будет подготовлен в ближайшее время», — приводит пресс-служба ведомства слова министра.

Топилин подчеркнул, что при определении абсолютного размера МРОТ власти ориентируются на величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2017 года.

«Во втором квартале 2017 года прожиточный минимум трудоспособного населения составлял 11 тысяч 163 рубля. Таким образом, с 1 мая 2018 года МРОТ будет равен 11 тысячам 163 рублям. То есть рост МРОТ по сравнению с январем 2018 года составит 17,5%, а суммарное повышение МРОТ в 2018 году — 43%", — пояснил Топилин.

Глава Минтруда добавил, что с 1 мая 2018 года работодатель не сможет платить зарплату ниже 11 тысяч 163 рублей сотруднику, отработавшему месячную норму рабочего времени.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что МРОТ приравняют к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 года.

Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал заявление президента России.