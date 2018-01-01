В России с 1 января увеличился МРОТ
В России с 1 января 2018 года увеличился минимальный размер оплаты труда с 7800 до 9489 рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.
Отмечается, что таким образом МРОТ приблизился к уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения — 10 328 рублей.
При этом сравнять минимальный размер оплаты труда с прожиточным минимумом планируется к 1 января 2019 года, отмечает издание.
Ранее сенатор Валерий Рязанский в разговоре с НСН прокомментировал повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему: