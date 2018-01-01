В России с 1 января увеличился МРОТ

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В России с 1 января 2018 года увеличился минимальный размер оплаты труда с 7800 до 9489 рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.

Отмечается, что таким образом МРОТ приблизился к уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения — 10 328 рублей.

При этом сравнять минимальный размер оплаты труда с прожиточным минимумом планируется к 1 января 2019 года, отмечает издание.

Ранее сенатор Валерий Рязанский в разговоре с НСН прокомментировал повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума.

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