Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Рождеством

Короткая ссылка
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством Христовым.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что пренебрегая заповедями, люди пытаются выстроить собственную систему ценностей, в которой нет места жертвенности и верности.

«Эта система разрушает семьи, общество, государство», — сказал патриарх.

При этом он призвал каждого «победить отчуждённость, вражду, страх и неприязнь» и увидеть в ближнем не источник проблем, а человека, ради которого «сам Бог пришёл на землю».

«Пусть наши дома снова наполнятся радостью Рождества и её будет так много, что хватит на всех, кто в ней нуждается», — заключил глава РПЦ.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл проводит Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

RT ведёт прямую трансляцию.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119