Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством Христовым.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что пренебрегая заповедями, люди пытаются выстроить собственную систему ценностей, в которой нет места жертвенности и верности.

«Эта система разрушает семьи, общество, государство», — сказал патриарх.

При этом он призвал каждого «победить отчуждённость, вражду, страх и неприязнь» и увидеть в ближнем не источник проблем, а человека, ради которого «сам Бог пришёл на землю».

«Пусть наши дома снова наполнятся радостью Рождества и её будет так много, что хватит на всех, кто в ней нуждается», — заключил глава РПЦ.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл проводит Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

RT ведёт прямую трансляцию.