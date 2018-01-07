Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Рождеством
Глава Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что пренебрегая заповедями, люди пытаются выстроить собственную систему ценностей, в которой нет места жертвенности и верности.
«Эта система разрушает семьи, общество, государство», — сказал патриарх.
При этом он призвал каждого «победить отчуждённость, вражду, страх и неприязнь» и увидеть в ближнем не источник проблем, а человека, ради которого «сам Бог пришёл на землю».
«Пусть наши дома снова наполнятся радостью Рождества и её будет так много, что хватит на всех, кто в ней нуждается», — заключил глава РПЦ.
Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл проводит Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
RT ведёт прямую трансляцию.