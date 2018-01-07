Пасечник отметил влияние церкви на сохранение культурного наследия русского народа

Исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник отметил влияние православной церкви на сохранение культурного и исторического наследия русского народа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство связи и массовых коммуникаций республики.

Он отметил, что Рождество является одним из главных христианских праздников, объединяющих людей в стремлении жить в согласии.

«Рождество... является символом неизменных духовных ценностей, которые были и остаются опорой русского народа, основой нашей идентичности. Огромный вклад в сохранение этих ценностей, нашего культурного и исторического наследия внесла православная церковь», — говорится в тексте сообщения.

Пасечник также пожелал жителям ЛНР, чтобы наступивший год был щедр «на добрые и радостные события».

Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.