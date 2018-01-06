В храме Христа Спасителя проходит Рождественское богослужение

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

Как сообщает ТАСС, на службу в храм пришли тысячи верующих, среди которых члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, а также другие представители власти. На литургии присутствует премьер-министр Дмитрий Медведев.

Патриарх Кирилл вместе с архиереями и священнослужителями отслужит Рождественскую утреню, а после этого — праздничную Божественную литургию.

RT ведёт прямую трансляцию.