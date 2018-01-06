В храме Христа Спасителя проходит Рождественское богослужение
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
Как сообщает ТАСС, на службу в храм пришли тысячи верующих, среди которых члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, а также другие представители власти. На литургии присутствует премьер-министр Дмитрий Медведев.
Патриарх Кирилл вместе с архиереями и священнослужителями отслужит Рождественскую утреню, а после этого — праздничную Божественную литургию.
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