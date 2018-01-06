Большое Рождество: в России проходят праздничные богослужения

В российских городах проходят праздничные богослужения по случаю Рождества. Так, в Москве торжественную службу в храме Христа Спасителя возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На литургии присутствует премьер-министр Дмитрий Медведев. Президент Владимир Путин встречает Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге. RT ведёт прямую трансляцию.