Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Рождеством.

«Этот волшебный праздник, озарённый добротой и нежностью, побуждает осознать ценность мира и согласия на родной земле, призывает следовать христианским идеалам любви и милосердия. Рождество — время дружеского общения, незабываемого ощущения тепла, домашнего уюта и взаимопонимания», — приводит пресс-служба белорусского президента его слова.

Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас на русском языке поздравил православных христиан с наступлением Рождества. Президент Украины Пётр Порошенко в своём поздравлении по случаю этого праздника призвал жителей страны молиться за украинских военных.

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