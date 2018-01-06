Порошенко в Рождество призвал помолиться за украинских военных

Президент Украины Пётр Порошенко в своём поздравлении по случаю Рождества призвал жителей страны помолиться за украинских военных.

«Где бы мы ни были сегодня: в церкви, за праздничным столом или на работе — вспомним тех, кто защищает нашу страну. И помолимся за них, попросив им у Бога здоровья и силы», — отметил глава государства в видеообращении со своей семьёй, записанном по случаю Рождества.

24 декабря Пётр Порошенко поздравил жителей страны с католическим Рождеством. В 2017 году оно впервые отмечается на Украине как официальный праздник.

Украинский лидер пожелал, чтобы «духовный труд и искренние молитвы украинцев и в дальнейшем утверждали нетленные христианские ценности».