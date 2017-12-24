Порошенко поздравил жителей Украины с католическим Рождеством

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Украинский президент Пётр Порошенко поздравил жителей страны с католическим Рождеством, которое в 2017 году впервые отмечается на Украине как официальный праздник. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Выбирать себе календарь — это личное право каждого, а вот задача государства — гарантировать такое право и дать возможность выбора. Лично я решил праздновать дважды. Поэтому сегодня присоединяюсь к вашему торжественному действу», — отметил Порошенко.

Он пожелал, чтобы «духовный труд и искренние молитвы украинцев и в дальнейшем утверждали нетленные христианские ценности».

Ранее Порошенко подписал закон, согласно которому 25 декабря объявляется выходным днём в связи с празднованием католического Рождества.

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