Премьер Эстонии поздравил православных с Рождеством по-русски

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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил православных с приходом Рождества на русском языке.

Видеопоздравление опубликовано на его странице в Facebook.

«Рождество снова пришло на эстонскую землю — теперь для православных верующих. С праздником!» — отметил Ратас.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко в своём поздравлении по случаю Рождества призвал жителей страны помолиться за украинских военных.

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