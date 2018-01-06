Премьер Эстонии поздравил православных с Рождеством по-русски
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил православных с приходом Рождества на русском языке.
Видеопоздравление опубликовано на его странице в Facebook.
«Рождество снова пришло на эстонскую землю — теперь для православных верующих. С праздником!» — отметил Ратас.
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