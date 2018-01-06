Премьер Эстонии поздравил православных с Рождеством по-русски

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил православных с приходом Рождества на русском языке.

Видеопоздравление опубликовано на его странице в Facebook.

«Рождество снова пришло на эстонскую землю — теперь для православных верующих. С праздником!» — отметил Ратас.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко в своём поздравлении по случаю Рождества призвал жителей страны помолиться за украинских военных.