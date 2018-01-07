Путин встречает Рождество в Симеоновской церкви в Петербурге

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Президент России Владимир Путин встречает Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что на богослужении также присутствует губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Ранее стало известно, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

На службе присутствуют члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, а также глава российского правительства Дмитрий Медведев.

RT ведёт прямую трансляцию.

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