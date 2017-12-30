В Роспотребнадзоре представили список наиболее опасных продуктов

Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников напомнил о необходимости профилактики пищевых отравлений и в этой связи представил список наиболее опасных продуктов питания. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ведомство.

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты)...», — говорится в тексте сообщения.

В ведомстве также отметили потенциальную возможность отравиться плохо промытыми продуктами, в частности, фруктами и овощами.

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