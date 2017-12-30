В Роспотребнадзоре представили список наиболее опасных продуктов
«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты)...», — говорится в тексте сообщения.
В ведомстве также отметили потенциальную возможность отравиться плохо промытыми продуктами, в частности, фруктами и овощами.
Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору красной икры.
Глава аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова прокомментировала НСН резкий рост цен на красную икру.