Российские спасатели рассказали, как безопасно отметить Новый год, сообщает kp.ru.

Сотрудники МЧС, в частности, рекомендуют не курить в постели, не перегружать электропроводку и запускать фейерверки только на больших открытых площадках вдали от жилых домов.

В пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России призывают не злоупотреблять спиртным.

«Одна из самых частых причин гибели человека — пьяный сон с сигаретой в руке. Истлеет обычно полподушки или угол одеяла, а человек погиб, отравившись ядовитым дымом», — отметили в пресс-службе.

На зимнюю рыбалку советуют отправляться трезвыми. Дальнобойщикам рекомендуют брать в дорогу термос с чаем, еду, спички, заряженные мобильные телефоны, а также минимальные средства спасения (лопату, трос, топор).

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге выбрали площадки для безопасного запуска фейерверков и петард.