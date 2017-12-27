В Петербурге выбрали площадки для запуска фейерверков и петард

В Санкт-Петербурге выбрали площадки для безопасного запуска фейерверков и петард, сообщает «ПолитЭксперт».

С 29 декабря по 9 января нести службу будут 750 сотрудников пожарной охраны, 190 единиц спецтехники, не менее 2 тыс. личного состава правоохранительных органов.

Определено 28 площадок для запуска пиротехнических изделий. Как отметили в МЧС, использование такой продукции требует особой осторожности. Важно приобретать только лицензированные товары.

Списки площадок в скором времени будут опубликованы на сайте городской администрации.

Ранее m24 сообщало, что в Москве начались проверки магазинов фейерверков.