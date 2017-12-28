В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору сладких новогодних подарков

В Роспотребнадзоре выступили с рекомендациями родителям по выбору сладких новогодних подарков для детей.

«При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, следует помнить, что ядра абрикосовых косточек и арахис являются аллергенами. Согласно сообщению Роспотребнадзора, их использование в питании детей не рекомендуется.

Как уточняется, если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, то она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами.

Ранее опрос показал, что россияне планируют потратить на празднование Нового года в среднем 14,3 тыс. рублей.

ФАН передавало, что сирийские школьники получат 10 тыс. подарков из России к Новому году.