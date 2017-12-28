Опрос показал, что взрослые россияне попросили бы у Деда Мороза

Взрослые россияне попросили бы у Деда Мороза здоровья (63%), счастья (27%), а также денег (17%). Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир».

«Ещё по 8% россиян пожелали бы для себя в качестве подарка путешествие, новую квартиру или дом и встретить Новый год в кругу семьи за праздничным столом. Для 6% наших соотечественников желанным подарком от Деда Мороза могла бы стать новая машина», — приводит РИА Новости слова авторов исследования.

Как отмечается, 2% респондентов написали бы романтично-семейные пожелания: встретить настоящую любовь, жениться или выйти замуж, родить ребёнка.

Ещё 2% попросили бы Деда Мороза организовать им нерабочую новогоднюю ночь. Также 2% хотели бы новый смартфон, по 1% — новый компьютер и новое украшение.

Ранее опрос показал, что россияне планируют потратить на празднование Нового года в среднем 14,3 тыс. рублей.