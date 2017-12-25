Сирийские школьники получат 10 тысяч новогодних подарков из России

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Сирийские школьники получат 10 тыс. подарков из России к Новому году, сообщает ФАН со ссылкой на главу Министерства обороны Сергея Шойгу.

Помощь в сборе подарков оказали главы российских регионов и юнармейцы.

«Хотел спасибо сказать некоторым губернаторам, которые до этого являлись — не так давно — нашими сотрудниками. Они подготовили, отправили подарки нашим ребятам», — заявил Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны.

Кроме того, глава ведомства поблагодарил лётчиков и морских пехотинцев за поддержку сирийских школьников, многие из которых лишь недавно узнали, что такое учебные занятия, передаёт New Inform.

Ранее сообщалось, что юнармейцы собрали восемь тонн подарков в рамках акции «Дети России — детям Сирии».

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