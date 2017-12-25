Сирийские школьники получат 10 тысяч новогодних подарков из России
Помощь в сборе подарков оказали главы российских регионов и юнармейцы.
«Хотел спасибо сказать некоторым губернаторам, которые до этого являлись — не так давно — нашими сотрудниками. Они подготовили, отправили подарки нашим ребятам», — заявил Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны.
Кроме того, глава ведомства поблагодарил лётчиков и морских пехотинцев за поддержку сирийских школьников, многие из которых лишь недавно узнали, что такое учебные занятия, передаёт New Inform.
Ранее сообщалось, что юнармейцы собрали восемь тонн подарков в рамках акции «Дети России — детям Сирии».