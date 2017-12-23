Юнармейцы собрали восемь тонн подарков для детей в Сирии

Юнармейцы собрали восемь тонн подарков в рамках акции «Дети России — детям Сирии», в настоящее время они готовы к отправке. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Ребята из Тульской, Псковской и Московской областей, а также из Казани, Оренбурга и Уфы собрали в общей сложности восемь тонн подарков, которые отправятся в Сирию военно-транспортным самолётом», — говорится в сообщении Министерства обороны, поступившем в распоряжение RT.

Среди подарков — одежда и обувь, школьные принадлежности и канцтовары, мягкие игрушки и предметы личной гигиены, а также продукты питания.

Отмечается, что собранные подарки из регионов поступили в Москву, где их упаковали и подготовили к отправке в Сирию.

Ранее ФАН передавало, что более 60 тыс. жителей сирийского Алеппо получили помощь от российских военных медиков.