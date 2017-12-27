В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору красной икры

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Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют покупать красную икру, содержащую пищевую добавку уротропин (Е-239).

«Ранее её (добавку. — RT) применяли как консервант, однако с 2010 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды)», — отмечается в сообщении ведомства.

Как уточняется, разрешёнными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211.

Кроме того, в Роспотребнадзоре не рекомендовали приобретать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли.

Ранее глава аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова прокомментировала НСН резкий рост цен на красную икру.

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