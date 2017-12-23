Турчак избран секретарём генерального совета «Единой России»
Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак избран на пост секретаря генсовета «Единой России».
Избрание произошло на заседании генерального совета в рамках XVII съезда партии в субботу, 23 декабря, передаёт ТАСС.
Отмечается, что за кандидатуру Турчака проголосовал 151 член генсовета.
Ранее Совфед проголосовал за введение должности шестого вице-спикера палаты, на которую был избран Андрей Турчак.
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