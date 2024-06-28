RT в Telegram
Подпишись

В Минобороны проработали вопрос статуса военного инвалида для бойцов ЛНР и ДНР

Короткая ссылка
Министерство обороны России проработало вопрос о порядке признания статуса военного инвалида для участников боевых действий, получивших ранение в составе подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов до присоединения ЛНР и ДНР к России.
В Минобороны проработали вопрос статуса военного инвалида для бойцов ЛНР и ДНР
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Данная тема была поднята на встрече министра обороны России Андрея Белоусова с военкорами.

Уточняется, что после соответствующего поручения Белоусова по инициативе Минобороны совместно с кабмином было подготовлено и утверждено постановление правительства «Об особенностях определения причинно-следственной связи увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных отдельными категориями лиц, признанных инвалидами, для предоставления им мер социальной поддержки».

Данный нормативно-правовой акт расширяет полномочия военно-врачебных комиссий по определению причинно-следственной связи увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных участниками боевых действий
до вхождения ЛНР и ДНР в состав России, для получения статуса военного инвалида и реализации мер социальной поддержки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате определённым категориям военных, проходящих службу по контракту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить