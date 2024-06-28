В Минобороны проработали вопрос статуса военного инвалида для бойцов ЛНР и ДНР

Министерство обороны России проработало вопрос о порядке признания статуса военного инвалида для участников боевых действий, получивших ранение в составе подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов до присоединения ЛНР и ДНР к России.

Данная тема была поднята на встрече министра обороны России Андрея Белоусова с военкорами.

Уточняется, что после соответствующего поручения Белоусова по инициативе Минобороны совместно с кабмином было подготовлено и утверждено постановление правительства «Об особенностях определения причинно-следственной связи увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных отдельными категориями лиц, признанных инвалидами, для предоставления им мер социальной поддержки».

Данный нормативно-правовой акт расширяет полномочия военно-врачебных комиссий по определению причинно-следственной связи увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных участниками боевых действий

до вхождения ЛНР и ДНР в состав России, для получения статуса военного инвалида и реализации мер социальной поддержки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате определённым категориям военных, проходящих службу по контракту.