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Врач Гаврилова посоветовала составить вопросы перед визитом к специалисту

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Главный врач Скандинавского Центра Здоровья Наталья Гаврилова посоветовала определённым образом подготовиться к визиту к врачу: вспомнить беспокоящие симптомы и составить список вопросов.

У специалиста, в частности, имеет смысл уточнить график приёма препаратов, режим питания и образа жизни, объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».

«Что делать, если пропустил приём таблетки? Есть ли особые ограничения по приёму пищи? Можно ли употреблять алкоголь? Если что-то непонятно, уточните все детали. Это поможет избежать ошибок в лечении», — рассказала специалист.

Кроме того, перед визитом нужно собрать необходимые медицинские документы, результаты обследований и назначения. Всё это поможет врачу с постановкой диагноза и выбором лечения, заключила Гаврилова.

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