Россияне назвали природные факторы наиболее раздражающими в летний период
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При помощи системы мониторинга «Медиалогия» эксперты проанализировали упоминания 50 потенциальных летних триггеров в 35 тыс. сообщениях во «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Дзене», Telegram и YouTube, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Pro-Vision Communications.
Выяснилось, что наибольшее раздражение вызывают природные явления: жару и духоту назвали 46,9%, дожди и ливни — 20,1%, пыль — 9%, насекомых — 8,8%.
Кроме того, некоторые россияне не любят лето из-за обилия туристов и дачников. При этом на долю самокатчиков и мотоциклистов пришёлся лишь 1% негативных упоминаний.
Также часть россиян высказали недовольство летними ремонтными работами, отметив, в частности, их «затянутость» и «несвоевременность».
Ранее в ходе опроса выяснилось, что 57% россиян ждут лета, чтобы заняться любимым хобби.